"Лучшая нянька": собака заботится о новорожденном ребенке - видео

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотистые ретриверы считаются "семейными" собаками. Поведение пса на видео прямое тому подтверждение.

В ролике видно, как собака следит за сном младенца. Когда ребенок просыпается, пес сначала успокаивает новорожденного, качая кроватку лапой, а затем спешит предупредить свою хозяйку о том, что малыш проснулся. Во время прогулки ретривер также демонстрирует свои навыки "няни", катая детскую коляску на задних лапах.

Ролик собрал более 3 миллионов просмотров и десятки тысяч лайков. Пользователи youtube были восхищены поведением умного животного: "Чудо природы! Какая прелесть, что Творец создал собак (и всех животных, птиц)! А эта собака - это вообще - золотце!", "Какие умные, эти собаки!", "Лучшая нянька", "Какая прелесть! Как это мило".-0-