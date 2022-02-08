Лучшая защита - нападение! Девушка переиграла своего кота и удивила сеть (Видео)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Узбекистана опубликовала уморительные и впечатляющие кадры, которые приковали внимание многих пользователей YouTube.

Девушка спокойно читала, когда к ней подошел кот. Кажется, что пушистик хочет немного ласки, однако героиня ролика слишком занята. Пушистик понимает, что почесывание не получит и наносит свой удар, однако девушка оказалась не из робкого десятка.

Хозяйка решила использовать правило: лучшая защита - нападение и в следующий момент переиграла своего кота, который явно был удивлен подобному стечению обстоятельств. Когда четвероногий укусил девушку за руку - та ухватилась зубами за шею животного. Удивленный взгляд пушистика рассмешил до слез юзеров, которые были удивлены ходом девушки. Разумеется, одним из самых популярных комментариев оказался: "А что так можно было?"-0-

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