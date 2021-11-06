"Лучше, чем оригинал": мастера преобразили старую обувь до неузнаваемости

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео, в котором американские мастера показали, как происходит поэтапная реставрация старых ботинок, привело в восторг сотни тысяч пользователей сети.

Для ботинок были изготовлены новая подошва и каблуки. Также мужчины обновили внешний вид обуви, удалив засаленные места и пятна на замше.

Ролик понравился многим пользователям сети. Видео набрало более 400 тысяч просмотров и 24 тысячи лайков. Многие подписчики канала в комментариях выразили свое восхищение проделанной работой мастеров: "Очень хорошо получилось! По факту получилось лучше, чем новый оригинал", "Какие вы оба красавцы. Золотые руки", "Мое восхищение мастерством!", "Классное видео и качественная работа", "Лучше, чем оригинал!".-0-