Лучшие рецепты сочива для Крещенского Сочельника

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Крещения Господня по давней традиции во многих семьях готовят сочиво. Это очень вкусное, полезное и сытное блюдо. Пшеницу предварительно замачивают, а затем отваривают. Кашу сдабривают сухофруктами, семенами и орехами.

Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов на любой вкус!

Сочиво с миндалем

Ингредиенты:

Пшеница – 1 стакан

Вода – 3,5 стакана

Финики – 50 гр.

Изюм – 50 гр.

Миндаль – горсть

Приготовление:

Крупу залейте водой и оставьте на ночь. Утром замените воду на свежую (3,5 стакана) и варите пшеницу на среднем огне до мягкости. На это может потребоваться около часа.

Орехи и финики мелко порубите, затем соедините с изюмом и добавьте в кашу.

Сочиво с маком

Ингредиенты:

Пшеница – 1 стакан

Вода – 3 стакана

Лимонный сок – 2 ст. ложки

Мак – 3 ст. ложки

Курага – 100 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Приготовление:

Пшеницу замочите на несколько часов, а затем отварите в чистой воде. Крупа должна хорошо развариться и стать мягкой. Лимонный сок смешайте с сахаром и заправьте горячую кашу. Курагу и мак добавьте в сочиво и размешайте.

Сочиво с медом

Ингредиенты:

Пшеница – 0,5 стакана

Вода – 2 стакана

Мед – 3 ст. ложки

Чернослив – 100 гр.

Грецкие орехи – 50 гр.

Приготовление:

Отварите предварительно замоченную крупу на среднем огне. В слегка остывшую кашу добавьте мед.

Чернослив залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Затем обсушите полотенцем и мелко порежьте. Грецкие орехи измельчите. Добавьте в пшеницу чернослив и ореховую крошку. Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Фото из открытых источников

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