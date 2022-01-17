Лучшие рецепты сочива для Крещенского Сочельника

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Крещения Господня по давней традиции во многих семьях готовят сочиво. Это очень вкусное, полезное и сытное блюдо. Пшеницу предварительно замачивают, а затем отваривают. Кашу сдабривают сухофруктами, семенами и орехами.
Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов на любой вкус!
Сочиво с миндалем
Ингредиенты:
Пшеница – 1 стакан
Вода – 3,5 стакана
Финики – 50 гр.
Изюм – 50 гр.
Миндаль – горсть
Приготовление:
Крупу залейте водой и оставьте на ночь. Утром замените воду на свежую (3,5 стакана) и варите пшеницу на среднем огне до мягкости. На это может потребоваться около часа.
Орехи и финики мелко порубите, затем соедините с изюмом и добавьте в кашу.
Сочиво с маком
Ингредиенты:
Пшеница – 1 стакан
Вода – 3 стакана
Лимонный сок – 2 ст. ложки
Мак – 3 ст. ложки
Курага – 100 гр.
Сахар – 1 ст.л.
Приготовление:
Пшеницу замочите на несколько часов, а затем отварите в чистой воде. Крупа должна хорошо развариться и стать мягкой. Лимонный сок смешайте с сахаром и заправьте горячую кашу. Курагу и мак добавьте в сочиво и размешайте.
Сочиво с медом
Ингредиенты:
Пшеница – 0,5 стакана
Вода – 2 стакана
Мед – 3 ст. ложки
Чернослив – 100 гр.
Грецкие орехи – 50 гр.
Приготовление:
Отварите предварительно замоченную крупу на среднем огне. В слегка остывшую кашу добавьте мед.
Чернослив залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Затем обсушите полотенцем и мелко порежьте. Грецкие орехи измельчите. Добавьте в пшеницу чернослив и ореховую крошку. Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Фото из открытых источников
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