Лучшие варианты полезных и вкусных ссобоек для детей в школу

Часто родители ломают голову в поиске правильных ссобоек, которые ребенок с удовольствием взял бы в школу. Предлагаем несколько вариантов блюд, которые готовятся очень просто и наверняка понравятся детям.

Сырное печенье

Ингредиенты:

Мука рисовая – 200 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Масло сливочное – 200 гр.

Сыр (твердых сортов) – 150 гр.

Соль - щепотка

Приготовление:

Охлажденное сливочное масло натрите на крупной терке. Смешайте с мукой, чтобы получилась рассыпчатая крошка. Добавьте сыр и посолите по вкусу. Введите яйца и быстро вымешайте тесто. Далее останется только раскатать его и вырезать печенье той формы, которая вам больше нравится.

Выпекается печень при температуре 180 градусов очень быстро. Как только зарумянится верх – оно готово.

Мюсли-батончики

Ингредиенты:

Курага – 50 гр.

Финики – 100 гр.

Орехи – 50 гр.

Сушеные ягоды – по желанию

Семечки – по желанию

Овсяные хлопья – 2-3 ст.л.

Приготовление:

Курагу и финики пропустите через мясорубку. Орехи порубите ножом. Соедините ингредиенты и добавьте ягоды с семечками. Хорошо вымешайте сладкую массу. Затем постепенно введите овсяные хлопья, добиваясь консистенции очень тугого теста.

Тесто раскатайте толстым слоем и нарежьте на полоски. Уберите в холодильник на несколько часов. Готовые батончики-мюсли заверните в фольгу и храните в холодильнике.

Домашние ириски

Ингредиенты:

Сметана – 100 гр.

Сахар – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Ванилин – по вкусу

Приготовление:

В кастрюле из нержавеющей стали растопите на среднем огне сметану с сахаром. Уваривайте массу до карамельного цвета, постоянно помешивая. Когда сметана станет совсем густой, добавьте в нее сливочное масло и ванилин. Быстро размешайте и разложите ириски по формочкам. Дайте конфетам остыть при комнатной температуре, а потом берите в холодильник на час. Каждую ириску можно завернуть в фольгу. Ребенок с удовольствием будет угощать ими друзей в школе!

Полезные кокосовые батончики

Ингредиенты:

Кокосовая стружка – 100 гр.

Сливочное масло – 20 гр.

Мед – 1 ст.л.

Молочный шоколад – 1 плитка

Приготовление:

Мягкое сливочное масло соедините с медом и добавьте кокосовую стружку. Хорошо размешайте. Влажными руками сформируйте небольшие продолговатые батончики и уберите их в морозилку на 15-20 минут.

На водяной бане растопите плитку шоколада. Каждый кокосовый батончик окуните в шоколад и выложите на фольгу. На охлажденных конфетах глазурь застынет очень быстро. Детям такое лакомство очень нравится.

Чипсы из лаваша

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 1 упаковка

Сметана – 100 гр.

Соль – по вкусу

Приправы – по вкусу

Приготовление:

Лаваш смажьте тонким слоем сметаны (только с одной стороны). Посолите по вкусу и добавьте любимые специи. Отлично подойдет паприка, карри и сушеный чеснок. Затем нарежьте лаваш кухонными ножницами на небольшие квадратики. Кстати, можно потратить чуть больше времени и вырезать из лаваша кружочки – такая форма более привычна для чипсов.

Далее чипсы выложите на противень (стороной со сметанной вверх) и подсушите в духовке при 100 градусах. Такая закуска готовится очень быстро, так что не отходите далеко от плиты. Готовые чипсы внешне практически не отличаются от покупных, но они не такие вредные для здоровья ребенка.

Фото из открытых источников

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