Лучший антистресс! Прогулку по хрустящему снегу в Великобритании показали на видео

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube опубликовали новый ролик, который привлек внимание юзеров.

Два друга из Великобритании ясным зимним днем выбрались на прогулку. Они общались и рассказывали забавные истории, пока не добрались до заснеженного поля. Разумеется, людям захотелось оставить свои следы, но первый шаг дал ясно понять, что этим дело не ограничится.

Один из мужчин включил камеру и запечатлел на видео прогулку по хрустящему снегу и льду. Кадры впечатлили пользователей, а другие отметили, что это лучший антистресс. -0-