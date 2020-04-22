"Лучший образ Кати!" - Фанаты Варнавы не могут прийти в себя от увиденного

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участница женского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала в Инстаграм в новом образе - фотография сильно впечатлила фолловеров.

"Вопросы?", – подписала Варнава свой пост. В ответ подписчики принялись активно обсуждать ее прическу, туфли и ноги.

Менее чем за сутки фотографию знаменитости оценили почти 70 тысяч раз. Поклонники отметили в комментариях "бомбическое" воплощение образа и сравнили звезду с Boney M.

"Образ – огонь!", "Ты рождена для диско", "Восторг", "Показалось Леонтьев)", "Как сделать такую афропричу в домашних условиях?)", "Какие бомбические туфли", "Лучший образ Кати!", "Ноги! Они где-то заканчиваются?", "Респект фотографу", - написали фолловеры.-0-