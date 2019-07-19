"Лучший стрелок 2": вышел трейлер продолжения фильма с Томом Крузом

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появился трейлер фильма "Лучший стрелок 2" или в оригинале TopGun.
Эта картина станет продолжением истории, которая вышла на экраны в 1986 году. Главную роль, как и в первой части, исполнит Том Круз.
По сюжету, опытный летчик остепенился и уже привык к тихой размеренной жизни. Он обучает молодых пилотов, но мир бросает ему новый вызов. Военные подумывают полностью перейти на беспилотники. Теперь Тому Крузу предстоит решить массу проблем и все это, конечно, под невероятные виды заката, зрелищных полетов истребителей и армейской бытовухи. Фильм выйдет на большие экраны летом 2020 года. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.278 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.024 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.22 BYN
|3.225 BYN