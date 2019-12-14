Лучшим фильмом 2019 года назван "Однажды в… Голливуде"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт журнала "The Hollywood Reporter" Тодд Мак Карти назвал лучшие фильмы 2019 года, сообщается на сайте издания. Первой в этом списке стала лента американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".
Фильм вышел в прокат летом, главные роли исполнили голливудские звезды Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
На втором месте - криминальный триллер режиссеров Бена и Джошуа Сэфди "Неограненные драгоценности". В главной роли снялся Адам Сэндлер.
Тройку лидеров замыкает лента "Маленькие женщины" Греты Гервиг с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.
В десятку лучших кинокартин 2019 года вошли:
"Ирландец" (режиссер Мартин Скорсезе),
"Портрет девушки в огне" (режиссер Селин Сьямма),
"Последний черный в Сан-Франциско" (режиссер Джо Талбот),
"Ford против Ferrari" режиссера Джеймса Мэнголда,
"1917" (режиссер Сэм Мендес),а также комедия "Отверженные" и документальная лента "Нераскрытое дело" Хаммаршельда.-0-