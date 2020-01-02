Лучшим молодым гонщиком 2019 года стал петербуржец Роберт Шварцман

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание Formula Scout назвало лучшим молодым пилотом 2019 года петербуржца Роберта Шварцмана, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

В прошлом году спортсмен одержал три победы и завоевал чемпионский титул в "Формуле-3". Всего Роберт десять раз становился чемпионом. Уже в этом году 20-летний Шварцман будет выступать в Формуле-2 в одной команде с Миком Шумахером.

На втором месте - чемпион "Формулы-2" Ник де Врис. Первую тройку замкнул Юри Випс, сражавшийся с петербургским спортсменом за победу в "Формуле-3".-0-