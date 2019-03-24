Лучшим учителем мира стал специалист из Кении

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Питер Табичи, преподаватель естественных наук сельской школы в Кении и член религиозного Ордена францисканцев, стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize, сообщает
Он получил премию в $1 млн.
Табичи каждый месяц отдает до 80% своей зарплаты на учебники и форму самым бедным ученикам, многие из которых потеряли родителей. Его школе в деревне Пвани постоянно не хватает средств.
В школе, по словам Табичи, ощущается сильная нехватка учителей и школьных пособий. В классах - до 70-80 человек. Многие дети каждое утро идут в школу пешком по шесть и больше км.
В Объединенных Арабских Эмиратах 24 марта прошла церемония награждения лучшего педагога мира. За звание лучшего учителя боролись профессионалы из Аргентины, Австралии, Великобритании, Кении, Индии, Бразилии, Грузии, США, Нидерландов и Японии. Всего в 2019 году на конкурс было подано порядка десяти тысяч заявок из 179 стран.
Премия вручается при содействии правителя Дубая - шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, который также занимает посты вице-президента и премьер-министра ОАЭ.-0-
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