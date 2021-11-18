Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние пять веков

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии, Дальнего Востока.

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10.20 до 13.48). Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать почти полным лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок", - говорится в сообщении.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение.

Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.

"Луна, двигаясь по своей орбите, пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12.04 погрузится 0,97 лунного диска", - уточнили в планетарии.-0-