Львица "напала" на камеру, что помогло сделать уникальные кадры (Видео)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Гарри Влахос любит делать снимки и видео дикой природы. В этот раз его внимание во время путешествия по Национальному парку Южная Луангва в Замбии привлекли львы. Видео разместили на YouTube.

Мужчина заметил неподалеку прайд львов и загорелся идеей сделать несколько фото. Для этого он решил к животным отправить самодельную передвижную камеру. Машинка с дистанционным управлением приблизилась к местным обитателем, когда одна из львиц заметила подозрительный предмет. Кошка подошла к камере и с любопытством стала изучать необычный предмет. В следующий миг она "напала" на камеру и схватила машинку своей пастью, чтобы показать находку сородичам.

Фотографу повезло, что львица не съела камеру. После того как животные наигрались, люди несколько минут подождали и только потом решились забрать устройство. Любопытная львица помогла сделать уникальные кадры, которые позитивно оценили юзеры сети. -0-