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Калейдоскоп
03 августа 2020, 07:04

Львы - тоже котики! Забавный "мяу" запечатлели на видео

Фото Yandex
Фото Yandex

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек отправился в зоопарк и смог записать на видео очень красивого льва. Кадрами он поделился в YouTube.

Парень прогуливался по зоопарку в Южной Африке и остановился рядом с загоном хищника. Животное собиралось зевнуть, однако удивило всех. Вместо брутального рыка, лев доказал, что он тоже котик.

В самый ответственный момент местный обитатель зевнул и произнес очень забавный "мяу". Кадры оказались очень милыми и смешными, что понравилось пользователям сети. -0-

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