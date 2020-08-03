Львы - тоже котики! Забавный "мяу" запечатлели на видео

Фото Yandex
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек отправился в зоопарк и смог записать на видео очень красивого льва. Кадрами он поделился в YouTube.
Парень прогуливался по зоопарку в Южной Африке и остановился рядом с загоном хищника. Животное собиралось зевнуть, однако удивило всех. Вместо брутального рыка, лев доказал, что он тоже котик.
В самый ответственный момент местный обитатель зевнул и произнес очень забавный "мяу". Кадры оказались очень милыми и смешными, что понравилось пользователям сети. -0-