Лыжник нашел эффектный способ не платить за подъемник - видео

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зима в самом разгаре и число туристов на горнолыжных курортах растет. Интересный лайфхак для приятного отдыха показали в Instagram.

Конечно, популярность зимнего отдыха приводит к очередям за инвентарем, но больше всего расстраивает вереница людей к подъемнику. Помимо всего прочего, за удовольствие, чтобы без труда подняться на снежный склон, придется еще и заплатить.

Такой расклад не понравился одному энтузиасту в Сочи и тот нашел очень эффектный способ не платить за подъемник. Для этого к себе на спину он прикрепил пропеллер, который без труда поднял человека даже в самый крутой склон.

Разумеется, пользователи бурно и с юмором отреагировали на интересного лыжника, что принесло опубликованным кадрам тысячи просмотров. -0-