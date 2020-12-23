Лыжник застрял на подъемнике, а спасательная операция пошла не по плану - вирусное видео

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit пользователь поделился видео, которое вызвало смешанные чувства у юзеров.

Автор ролика смог запечатлеть курьезную ситуацию, которая приключилась с одним из горнолыжников. Мужчина спускался на подъемнике, но когда пришло время выходить, то он зацепился снаряжением и повис вниз головой на одной ноге.

Разумеется, ему на помощь пришли другие отдыхающие и сотрудники горнолыжного курорта. Один из них даже нашел мат, который и положили в предполагаемом месте падения, однако все пошло не по плану. Каким-то образом лыжник промахнулся и упал прямо на землю в нескольких сантиметрах от мягкого спортивного снаряда. Неизвестно, получил ли он травмы, но после этого видео закончилось. Кадры быстро стали вирусными и вызвали массу споров на Reddit. -0-