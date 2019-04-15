Мадонна анонсировала выход нового альбома

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Мадонна анонсировала выход своего нового альбома "Madame X", разместив тизер песни на платформе
Дата выхода альбома не известна. Ролик представляет собой нарезку из образов певицы. Однако Мадонна все же нашла способ добавить в видеоряд свое обращение к фанатам.
Напомним, что последний альбом Мадонны "Rebel Heart" вышел в 2015 году. -0-
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