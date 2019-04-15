Мадонна анонсировала выход нового альбома

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Мадонна анонсировала выход своего нового альбома "Madame X", разместив тизер песни на платформе YouTube .

Дата выхода альбома не известна. Ролик представляет собой нарезку из образов певицы. Однако Мадонна все же нашла способ добавить в видеоряд свое обращение к фанатам.

Напомним, что последний альбом Мадонны "Rebel Heart" вышел в 2015 году. -0-