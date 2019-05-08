Мадонна появилась в аэропорту Нью-Йорка в мусульманской одежде 

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица Мадонна неожиданно появилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в мусульманской одежде. В таком виде ее запечатлели папарацци из The Sun .

На Мадонне были надеты черная бурка, за которой было невозможно разглядеть лицо 60-летней звезды, солнечные очки и объемная куртка от бренда New York Yankees. Но во время прохождения таможенного контроля певице пришлось снять свое облачение. Она осталась в футболке и брюках.

Скорее всего, в тот день Мадонна не хотела привлекать внимание поклонников и закрыла лицо.-0-