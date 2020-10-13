Мадонна смутила Instagram странным селфи

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Мадонна опубликовала в Instagram новый пост, который озадачил юзеров сети.

Звезда сделала селфи, где запечатлена с яркими розовыми волосами. Также она примерила строгий наряд и очки. Впрочем, не образ смутил пользователей сети и фанатов Мадонны.

Многие люди отметили, что на новом фото у певицы неестественные черты лица. Именно эта деталь озадачила фолловеров, которые принялись обсуждать снимки в комментариях. Люди уверены, что Мадонна переборщила с фотошопом и фильтрами, из-за чего ее лицо и "поплыло".

Другие, напротив, отметили, что такой внешний вид звезды - результат пластических операций. Впрочем, споры продолжаются, а пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-