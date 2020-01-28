Мадонна в 61 год показала, как надо краситься, чтобы выглядеть на 30 - видео

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Мадонна показала у себя в Instagram видео из гримерки перед концертом.

Артистка решила показать на личном примере, как надо краситься в 61 год, чтобы выглядеть на 30. В небольшом ролике можно увидеть подготовку Мадонны к генеральной репетиции и ее невероятное преображение.

Простой макияж омолодил певицу, а яркие красные губы не дают возможности оторвать взгляд. В комментариях поклонники Мадонны признались, что выглядит артистка потрясающе и оставили под записью более 2 тысяч слов восхищения. -0-