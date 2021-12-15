Мадонна в любопытном образе приковала к себе внимание юзеров сети

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Мадонна представила в Instagram новый пост, который вызвал разные эмоции у юзеров сети.

Певица опубликовала в Instagram несколько новых кадров в любопытном образе, что привлекло внимание фанатов. Мадонна решила предстать перед камерой в необычном платье и зимней шапке. Дополнили образ различные аксессуары и черный пояс на талии.

Внешний вид знаменитости впечатлил многих фолловеров, однако нашлись и те, кто оказался недоволен Мадонной. Они сразу же указали на нелепость наряда и "тонну фотошопа". Впрочем, это не помешало записи в Instagram за короткое время собрать огромное число лайков.-0-