Майк Тайсон сделал новое видео и восхитил пользователей сети

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион мира по боксу Майк Тайсон сделал видео с несколькими приемами. Кадры были опубликованы на YouTube.

53-летний спортсмен показал скоростную отработку ударов руками, что стало первым сигналом к подтверждению его ранее сказанных слов. До этого Тайсон уже заявлял, что не прочь вернуться на ринг.

Впрочем, впечатлила пользователей сети не только техника легендарного боксера, но и его внешний вид. "Боже мой, как же круто он выглядит в свои 53", "Я был счастлив увидеть легенду, который выглядит настолько сильным", "Он все так же быстр, это впечатляет", - писали фанаты.

Ролик записали для китайской платформы Weibo, а сам Тайсон признался, что думает о возможном возвращении на ринг и отмечает, что будет сражаться с помощью духа Мао. К слову, тату Мао Цзэдуна у него сделано на плече.