Майк Тайсон восхитил Instagram своей формой перед грядущим боем

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый боксер Майк Тайсон опубликовал новый пост в Instragram и впечатлил многих.

Спортсмен представил широкой публике несколько черно-белых снимков с ринга, где продемонстрировал свою физическую форму. Таким образом он анонсировал поединок с Роем Джонсом-младшим, который должен состояться 29 ноября.

Атмосфера кадров говорит о том, что Майк Тайсон настроен серьезно, а в подписи к посту он указал число дней до события. Пользователи восхитились физической формой боксера и оставили под записью множество разнообразных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-