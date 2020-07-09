Майк Тайсон вышел на пляж и поразил своей физической формой - фото

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легенда бокса Майк Тайсон несколько дней назад отпраздновал свой 54-й день рождения, что только добавило восхищения, когда поклонники увидели его физическую форму. Снимки публикует The Sun.

В начале июня Тайсон вышел на пляж для новой фотосессии и поразил даже опытных папарацци своей физической формой. Спортсмен поднял тяжелую импровизированную штангу, с легкостью перевернул клетку для акул, а после забросил спасательный круг на внушительное расстояние.

Фото The Sun

По всей видимости, Майк Тайсон активно готовится к тому, чтобы вновь выйти на ринг. О своем намерении вернуться в большой спорт он заявил несколько месяцев назад. К слову, последний бой Тайсона состоялся в 2005 году, однако на "пенсии" он продолжал принимать участие в съемках кино и телешоу. -0-

Фото The Sun