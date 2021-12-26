Майкл Китон вернется к своей легендарной роли Бэтмена

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Майкл Китон, который в 1989 году сыграл Бэтмена, вновь вернется к своей роли в будущей картине "Бэтгерл". Об этом сообщает портал Variety.

Майкл Китон примет участие в проекте о соратнице и напарнице знаменитого супергероя - Бэтгерл. В грядущей экранизации роль главной героини исполнит Лесли Грейс, а сама история расскажет о жизни и становлении приемной дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, Барбары, которая восхищается Бэтменом и мечтает стать его напарницей.

Точная дата выхода "Бэтгерл" пока неизвестна, однако релиз на стриминговом сервисе HBO Max запланирован на 2022 год. К слову, съемки уже проходят в Лондоне. Появление Майкла Китона также запланировано во "Флэше" с Эзрой Миллером и Беном Аффлеком. Премьера этой картины намечена на осень следующего года.-0-