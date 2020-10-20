Майли Сайрус исполнила кавер на песню "Zombie" и удивила всех - видео

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Майли Сайрус приняла участие в благотворительном онлайн концерте.

Во время своего выступления она решила перепеть известную песню "Zombie" группы The Cranberries и это получилось просто невероятно. Никто даже подумать не мог, что Майли Сайрус способна петь так. Впрочем, рассказывать можно очень долго, однако это лучше один раз услышать.

К слову, удивлены были не только фанаты певицы, но и рядовые юзеры сети. Примечательно, что многие с трудом могли для себя выбрать, что звучит лучше - оригинал или кавер от Майли Сайрус. Так звучит оригинал. -0-