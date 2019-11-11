11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Майли Сайрус попала в больницу и перенесла операцию, сообщает издание People .

Согласно информации издания, артистка пережила хирургическое вмешательство. Врачи провели многочасовую операцию на голосовых связках звезды.

Отмечается, что процедура прошла успешно, однако певице предстоит еще несколько операций. Кроме этого, медики запретили Майли Сайрус разговаривать и петь на время реабилитации. Из-за этого знаменитость решила отложить работу над альбомом до следующего года. -0-