Майли Сайрус в завораживающем образе произвела фурор в Instagram

Майли Сайрус. Фото из Instagram
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Майли Сайрус опубликовала у себя в Instagram новый снимок, который впечатлил поклонников.
Знаменитость предстала перед камерой в соблазнительном роковом образе, примерив обтягивающее черное боди и множество украшений. Кроме этого, Майли Сайрус сделала интересную прическу.
Майли Сайрус. Фото из Instagram
Новый кадр она подписала: "Кому принадлежит мое сердце?!". Фолловеры звезды восхитились новым снимком, а также принялись искать ответ на вопрос певицы. Впрочем, большинство комментариев были с комплиментами, а фотография Майли Сайрус в впечатляющем образе быстро собрала сотни тысяч лайков. -0-