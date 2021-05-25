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25 мая 2021, 07:00

Майских жуков много - лето будет засушливым. Что еще нужно знать о 25 мая?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Епифана. Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки - к окончанию заморозков. Кувшинку наши предки называли одолень-травой. Считалось, что водяные лилии могут одолевать нечистую силу и недуги. Отваром одоленя лечили зубную боль.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию.

Майских жуков 25 мая много - лето будет засушливым.

Соловей всю ночь поет - на хорошую погоду.

ИМЕНИНЫ

православные: Германа, Дениса, Петра;

католические: Бориса, Григория, Леона, Магды, Урбана.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник - Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Православные верующие чтут память преподобного Дионисия Радонежского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, святителя Епифания, епископа Кипрского.

СОБЫТИЯ

1930 год - основан Государственный институт фтизиатрии, ортопедии и неврологии (с 2007 года - Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии).

1933 год - в Минске на базе Белорусской студии оперы и балета основан Белорусский государственный театр оперы и балета (ныне Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь).

2006 год - решением Совета глав правительств СНГ в Душанбе создан Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ.

РОДИЛИСЬ

1900 год - Антошкин Иван Диомидович, военачальник, генерал-майор авиации (1943), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940). В Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской войны, советско-финляндской войны (1939-1940). В годы Великой Отечественной войны на фронте с 1941 года, командир авиационной дивизии, авиационного корпуса. Участник обороны Москвы, Гомельско-Речицкой операции (1943), в результате которой освобождены Гомель, Рогачев, Мозырь. Погиб в 1944 году.

1938 год - Каризна Владимир Иванович, белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси (2008). Работал на Белорусском радио, в журналах "Полымя", "Крыніца", издательстве "Юнацтва". Автор поэтических сборников "Край мой синеокий", "Журавлиный рассвет", "Шумят вербы..." и других, книг для детей. Свыше 200 его стихотворений положены на музыку белорусскими композиторами. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996). Автор текста Государственного гимна Республики Беларусь.

1949 год - Борткевич Леонид Леонидович, эстрадный певец, заслуженный артист Беларуси (1979). В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. В 1970-1980 годах солист-вокалист ансамбля "Песняры", в 1983-1989 солист Белорусского телевидения и радио. С 2003 года художественный руководитель вновь созданного ансамбля "Песняры". Записал с ансамблем и соло многие белорусские народные песни. Умер в 2021 году.

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