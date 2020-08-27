Маколей Калкин одним твитом загнал в депрессию юзеров соцсети

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин разместил в Twitter небольшой пост, который вогнал в деперссиию многих.

Кинозвезда напомнила подписчикам о своем сорокалетии: "Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста", - написал в твите он.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

За несколько часов пост собрал 300 тысяч ретвитов и свыше 1,5 млн лайков. Впрочем, люди в комментариях поздравили Маколея Калкина, а также подчеркнули, что такие записи действительно вгоняют в депрессию.

Впрочем, актер только посмеялся над своим возрастом и отметил, что пора готовиться к кризису средних лет и поинтересовался у фолловеров, есть ли те, кто хорошо владеет фотошопом. "Поскольку мне 40, я думаю, что пора начинаться кризису среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Можете приделать мою голову к серфингисту, чтобы понять, насколько круто я буду выглядеть?", - узнавал Маколей Калкин. -0-