Маколей Калкин рассмешил сеть своей маской в стиле "Один дома"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Маколей Калкин развеселил Twitter, когда опубликовал снимок с очень интересным изображением.

Звезда фильма "Один дома" решил проявить креатив и сделал себе маску, на которой изображен рот и руки его персонажа из одноименной картины. Сам Маколей Калкин подписал пост и отметил, что спасается от коронавируса тем, что носит "содранную кожу молодого себя".

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

Также актер в подписи к посту в Twitter напомнил детям о необходимости носить маски. Пользователи социальной сети по-разному восприняли новый пост Маколея Калкина, однако большинство посмеялись и спросили у знаменитости, где взять такую же маску. -0-