Маколей Калкин сделал ловушку в стиле "Один дома", чтобы проучить вора - видео

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер и звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин вместе с инженером NASA Марком Робертом сделал ловушку для похитителей посылок. Видео было размещено на YouTube.

Как и в знаменитом фильме Маколей Калкин создает ловушку для плохих парней. Сама идея устройства появилась у бывшего инженера NASA Роберта, когда неизвестная женщина похитила его посылку с крыльца прямо перед домом.

Вместе они решили проучить воров и сделали устройство, замаскированное под упаковку дорогостоящих наушников. Когда вор решит проверить украденное, то его обдаст блестками, а затем из устройства пойдет спрей с отвратительным запахом.

Кроме этого, все "посылки" были оборудованы камерами, которые начинали запись после открытия упаковки. После этого Маколей Калкин разместил ловушки на крыльце разных домов и они принялись ждать, а результат опубликовали в YouTube. -0-