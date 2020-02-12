Маколей Калкин в домашнем халате с красным маникюром эпатировал Instagram

Фото из Instagram
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Маколей Калкин снялся в смелой фотосессии для журнала Esquire. Результатом работы он поделился в личном Instagram-аккаунте.
Его образ получился довольно провокационным: он надел домашний черный халат, а ногти накрасил ярким лаком. Поклонники оценили такой подход и оставили множество положительных комментариев, подчеркнув, что все равно от обложки веет гламуром. Некоторые фолловеры такой эпатаж не оценили: они написали, что хотели бы увидеть любимого актера в красивом дорогом костюме.-0-