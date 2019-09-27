Максим Аверин устроил потасовку в самолете Барнаул-Москва

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российского актера Максима Аверина задержали и оштрафовали за хулиганство на рейсе самолета, следовавшего из Барнаула в Москву, сообщает ТАСС.
Инцидент с участием звезды "Глухаря" произошел накануне. Экипаж авиалайнера сообщил, что у них на борту находится пассажир в неадекватном состоянии. Он кричал и оскорблял нецензурной бранью пассажиров и членов экипажа.
Когда самолет прибыл в Шереметьево, сотрудники транспортной полиции задержали Максима Аверина. В отношении него был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" и выписан штраф в размере 500 российских рублей.
Актера уже отпустили из полиции. Он отказывается комментировать случившееся. -0-