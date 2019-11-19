Максим Фадеев поделился уникальным фото с молодой Глюкозой

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский продюсер Максим Фадеев разместил у себя на странице в социальной сети редкое фото с юной Глюкозой.

Снимок был опубликован в Instagram. Фотографии уже более 20 лет, а на ней Максим Фадеев позирует в компании друзей и со своей совсем еще юной подопечной Натальей Ионовой, более известной как Глюкоза.

Максим Фадеев подписал пост с нотками ностальгии: "Как давно это было..."

Певица Глюкоза не смогла пройти мимо поста и поделилась в комментариях мыслями, а также прокомментировала свою внешность: "Хорошо, что в России запретили солярии. Так бы я сгорела". Пользователи Instagram отметили, что сегодня Глюкоза выглядит гораздо моложе, чем 20 лет назад. -0-