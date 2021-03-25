Максим Фадеев рекордно похудел и показал результат в Instagram

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый музыкант и продюсер Максим Фадеев давно закрепил за собой образ толстячка, однако новые фото в Instagram доказывают, что это уже не так.

Знаменитость опубликовал в социальной сети свежие кадры, на которых отчетливо видно его преображение. Изначально Максим Фадеев весил более 200 килограмм, однако с помощью диет и упражнений смог сбросить более центнера.

Максим Фадеев. Фото из Instagram

Новые кадры в Instagram радуют фолловеров Максима Фадеева, которые в комментариях восхищаются его преображением и всячески поддерживают. -0-