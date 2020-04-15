Максим Фадеев сбросил около 85 кг - сколько сейчас весит известный продюсер

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Максим Фадеев, который известен творческими союзами с Глюкозой, Наргиз и другими звездами, рассказал в личном Instagram-аккаунте о том, что похудел на 85 кг.

Ранее он весил 196 кг и 700 г, теперь его вес около 112 кг. Но Фадеев не собирается останавливаться на достигнутом: он сообщил, что намерен потерять еще порядка 20-30 кг.

Фанаты стали активно интересоваться у Фадеева, как ему удалось похудеть, а также делиться своими методами. Пока ответа они не получили. Но многие фолловеры надеятся, что узнают секреты похудения своего кумира.-0-