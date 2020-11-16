Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают 19 лет совместной жизни - новое фото подоспело

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин разместил в личном Instagram-аккаунте свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой.

Сделано это по особому поводу - 19-летию совместной жизни. Фанаты пришли в восторг от семейного снимка. Они отметили в комментариях, что звезды выглядят очень счастливыми. При этом Максим нежно обнимает супругу, а сама Алла, улыбаясь, смотрит в сторону.

Поздравили пару звездные друзья: Игорь Николаев, Алика Смехова и многие другие.-0-