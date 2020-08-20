Максим Галкин опубликовал видео с семейной прогулки и заставил Instagram плакать

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram небольшой ролик, который растрогал многомиллионную армию фолловеров.

Артист запечатлел Аллу Пугачеву с детьми, когда они все вместе гуляют по обычному полю. Казалось бы, что это мало кого удивит, однако кадры получились настолько трогательными и милыми, что юзеры социальной сети буквально плакали.

Максим Галкин просто подписал пост: "Замок, поле, семья, родной простор". В комментариях многие выразили свое восхищение, а другие признались, что очень были тронуты кадрами и подчеркнули, что юморист заставил их плакать: "Плачу", "Так душевно", "Какая милота и красота!". -0-