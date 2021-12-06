Максим Галкин озадачил Instagram фотографией необычного педикюра

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский телеведущий и юморист Максим Галкин разместил в Instagram новый пост, который смутил многих поклонников.

Артист представил в соцсети новый пост, где показал свой обновленный внешний вид. Точнее, Максим Галкин сделал себе необычный педикюр, что и озадачило поклонников. Пародист опубликовал фото, на котором показал рисунок на ногтях, сделанный в честь 120-летия со дня рождения Уолта Диснея. На одном большом пальце ноги красуется Микки-Маус, а на другом изображен Гуффи.

Подписчики по-разному отнеслись к необычному поздравлению Максима Галкина. Одни посчитали такой педикюр уморительным, а другие, напротив, оказались озадачены подобным развитием событий. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал огромное число лайков. -0-