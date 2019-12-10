Максим Галкин поделился трогательным семейным видео с Аллой Пугачевой и детьми

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram трогательное видео с участием Аллы Пугачевой и детей.

Юморист поделился с подписчиками эмоциями, которые испытывают его супруга и маленькие дети, когда Максим Галкин возвращается с гастролей домой.

Артист подписал пост: "Каждое возвращение домой - это маленькое счастье". Это заметно, ведь как только папа заходит во двор, то к нему подбегает дочка Лиза, а в это время в доме Алла Борисовна и сын Гарри буквально прыгают от счастья.

Фолловеры Максима Галкина в Instagram отметили, что именно так и должны встречать отца дома, а другие заметили, какими стройными стали ноги Аллы Пугачевой. Подписчики предположили, что любовь преображает человека не только внутри, но и снаружи. -0-