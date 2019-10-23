Максим Галкин поделился в Instagram "запрещенным" видео с Ларисой Гузеевой

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В руки Максима Галкина попал забавный ролик с участием ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисой Гузеевой.

Шоумен решил поделиться кадрами в Instagram, хоть на них телеведущая просит настоятельно этого не делать. Видео было сделано на съемках программы. Лариса Гузеева не может записать реплику и несколько раз ошибается. После этого телеведущая предупредила всех, кто был на съемках, что не стоит это выкладывать в сеть.

К ее сожалению, видео попало в руки к Максиму Галкину, который решил опубликовать ролик на своей странице Instagram, где 6,5 миллионов подписчиков. Причем, в подписи к посту артист обратился к Гарику Харламову и спросил: "Как ты мог это пропустить?".

За пару дней ролик с неудачными дублями Ларисы Гузеевой посмотрели более 1,8 миллиона раз. -0-