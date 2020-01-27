Максим Галкин подражает Джеку Воробью? В сети появилось фото артиста с косичками в бороде

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоумен Максим Галкин поделился в Instagram новым фото и привлек внимание миллионов подписчиков.

Юморист показал свою бороду с двумя косичками, которые сделаны в пиратском стиле. В подписи к посту Максим Галкин написал, что "чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел".

Необычный образ привлек внимание поклонников артиста. Они оставили более 3 тысяч комментариев, где сравнили Галкина со стариком Хоттабычем, Джеком Воробьем и даже с Иисусом. Пост собрал более 140 тысяч лайков. -0-