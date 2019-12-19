Максим Галкин похвастался золотой дверью в своем замке - видео

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram новое видео, где показал своим подписчикам двери в замок.

Особняк находится в деревне Грязь недалеко от Москвы. На кадрах юморист показывает дверь 19 века в свой дворец.

Дверь замка - это настоящее произведение искусства. Она украшена полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом и небольшими гранатами и изображениями из Ветхого завета. Помимо всего прочего, вход в замок - уменьшенная копия "Райских врат" Флорентийского баптистерия, выполненных Лоренцо Гиберти.

В подписи к посту Максим Галкин написал, что эта дверь была выполнена в середине 19 века литейщиком Фердинандом Барбедиенном совместно со своим компаньоном, с которым они разработали уникальный механизм, позволяющий копировать известные бронзовые вещи Средневековья, Бронзового века, Возрождения.

Артист в 15-минутном видео подробно рассказывает о приобретении, а также на кадрах можно увидеть картины, изображенные на входе в дворец: истории Авраама, Иосифа, Исава и Иакова, а также встреча Соломона и царицы Савской и другие. -0-