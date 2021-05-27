Максим Галкин показал балкон своего дома и впечатлил сеть

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский телеведущий Максим галкин представл в Instagram новый ролик и привлек внимание юзеров.

Артист решил показать впечатляющий вид с балкона своего дома. Юморист Максим Галкин снял небольшое видео, как он прогуливается среди колонн и арок с узорами, создающие аристократичную атмосферу. Для пущего эффекта знаменитость добавила в ролик умиротворяющую музыку.

Кадры впечатлили сеть, а также на пост отреагировали некоторые звезды. Актриса Марина Зудина предположила, что видео можно использовать для медитаций. "Зря перед работой посмотрела", - отметила певица Лолита Милявская. За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч просмотров. -0-