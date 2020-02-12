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Калейдоскоп
12 февраля 2020, 16:05

Максим Галкин показал милое видео с Пугачевой и детьми

Фото из Instagram
Фото из Instagram

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин поделился в Instagram новым видео и растрогал поклонников.

Артист показал, как Алла Пугачева и дети встречают его дома после продолжительных гастролей. В кадре Алла Борисовна, Гарри и Лиза ждут папу возле окна. Как только Максим Галкин появляется возле дома, они начинают радоваться, прыгать и маршировать, отдавая честь отцу.

Юморист решил сделать видео чуть необычнее и выбрал в качестве саундтрека для милого семейного ролика музыку из кинофраншизы "Звездные войны".

Поклонники тепло отреагировали на видео. Многие из звезд российского шоу-бизнеса оставили под постом свои комментарии, а подписчики умилились и посчитали, что "это и есть счастье, когда дома ждут". За несколько часов видео посмотрели почти 2 миллиона раз.-0-

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