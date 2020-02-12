Максим Галкин показал милое видео с Пугачевой и детьми

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин поделился в Instagram новым видео и растрогал поклонников.
Артист показал, как Алла Пугачева и дети встречают его дома после продолжительных гастролей. В кадре Алла Борисовна, Гарри и Лиза ждут папу возле окна. Как только Максим Галкин появляется возле дома, они начинают радоваться, прыгать и маршировать, отдавая честь отцу.
Юморист решил сделать видео чуть необычнее и выбрал в качестве саундтрека для милого семейного ролика музыку из кинофраншизы "Звездные войны".
Поклонники тепло отреагировали на видео. Многие из звезд российского шоу-бизнеса оставили под постом свои комментарии, а подписчики умилились и посчитали, что "это и есть счастье, когда дома ждут". За несколько часов видео посмотрели почти 2 миллиона раз.-0-