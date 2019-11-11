Максим Галкин показал первую "книгу" своей дочери

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram успехами дочери Лизы.

Артист опубликовал в социальной сети фото первой "книги" дочери. Девочка "написала" рассказ о золотом щенке. Максим Галкин подписал пост: "Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр".

Публикация собрала более 400 тысяч лайков, а в комментариях пользователи умились творчеству маленькой дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Среди восхитившихся и звезды шоу-бизнеса: Ирина Салтыкова, Валерия, Юсиф Эйвазов, Лолита Милявская и Ирина Дубцова. -0-