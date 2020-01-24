Максим Галкин показал прощание с Пугачевой и детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото из Instagram
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоумен Максим Галкин записал милый ролик с участием всех членов своей семьи. Видео разместили в Instagram.
В кадре можно увидеть, как Алла Пугачева и дети Максима Галкина провожают его в дорогу. "Вон они, провожают", - сказал юморист в начале видео, а закончил ролик фразой: "Пока-ааа".
Как позже выяснилось, Максим Галкин отправился на гастроли в Новую Зеландию, а домашние осталась в Москве и очень тяжело переносят расставание с любимым главой семейства.
В комментариях пользователи Instagram пожелали шоумену легкой дороги и отметили, что семья выглядит очень мило. -0-