Максим Галкин рассказал, почему решил построить замок - видео

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист Максим Галкин опубликовал в Instagram новый пост, где рассказал подробности строительства своего замка.

Звезда поделилась с подписчиками, что у него часто спрашивают: "Почему ты решил построить замок?". В свою очередь, Максим Галкин признался, что после таких вопросов отводит людей на башню, но с добрыми намерениями.

Известный юморист продемонстрировал в Instagram потрясающий вид, который открывается с вершины замка. Там можно увидеть все окружающие дом леса и поля, а вдалеке виднеется здания Москвы.

Пользователи сети впечатлились роликом и принялись Максиму Галкину в комментариях задавать вопросы о замке: "Максим, а как долго строился замок?" Особенно людей волновал вопрос: "А у вас в замке есть потайные комнаты?". На что артист ответил утвердительно и добавил, "конечно, а еще и пыточная". За несколько часов пост собрал более 850 тысяч просмотров и множество разнообразных комментариев. -0-