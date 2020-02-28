Максим Галкин растрогал фанатов милым семейным фото

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин опубликовал новою фотографию в своем Instagram и вызвал приступ милоты у многомиллионной армии поклонников.

В объектив камеры шоумена попал момент, когда семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина проводит дома время вместе. На фото запечатлена Алла Борисовна и близнецы Лиза с Гарри. Примадонна нежно обнимает детей и широко улыбается.

В подписи к посту Максим Галкин написал: "Хороший день дома". Артист рад такой атмосфере в доме, особенно, когда он недавно уезжал на продолжительное время с гастролями по Австралии и Новой Зеландии.

Пост растрогал подписчиков и они поспешили выразить свои слова восхищения в комментариях, которых за несколько часов набралось огромное множество. -0-